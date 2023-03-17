Sular tahliye edilince ortaya çıktı! Hepsi sahiplerini bekliyor
İhlas Haber Ajansı
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Diyarbakır’da yaşanan sel felaketinde sonra sular tahliye edildi, sele kapılan plakalar gün yüzüne çıktı. Plakalar sahiplerini bulmak için sergilendi.
Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Mardin gibi Diyarbakır da sağanaktan etkilendi. Birçok alt geçit ve noktada yollar ulaşıma kapandı. Felaket sonrası hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapıldı.
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Çalışmalarda birçok araca ait plakalar bulunarak Bağlar ilçesinde bulunan Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ve Kayapınar DİSKİ Ham Su Arıtma Tesisi ’de sergilendi.
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Onlarca araç sahipleri plakalarına kavuşurken, geri kalanı ise sahiplerini bekliyor.
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