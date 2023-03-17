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Sular tahliye edilince ortaya çıktı! Hepsi sahiplerini bekliyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Sular tahliye edilince ortaya çıktı! Hepsi sahiplerini bekliyor

Diyarbakır’da yaşanan sel felaketinde sonra sular tahliye edildi, sele kapılan plakalar gün yüzüne çıktı. Plakalar sahiplerini bulmak için sergilendi.

Sular tahliye edilince ortaya çıktı! Hepsi sahiplerini bekliyor

 Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Mardin gibi Diyarbakır da sağanaktan etkilendi. Birçok alt geçit ve noktada yollar ulaşıma kapandı. Felaket sonrası hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapıldı. 

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Sular tahliye edilince ortaya çıktı! Hepsi sahiplerini bekliyor

Çalışmalarda birçok araca ait plakalar bulunarak Bağlar ilçesinde bulunan Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ve Kayapınar DİSKİ Ham Su Arıtma Tesisi ’de sergilendi. 

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Sular tahliye edilince ortaya çıktı! Hepsi sahiplerini bekliyor

Onlarca araç sahipleri plakalarına kavuşurken, geri kalanı ise sahiplerini bekliyor.

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Sular tahliye edilince ortaya çıktı! Hepsi sahiplerini bekliyor
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