Sular çekilince ortaya çıktı! Konya'da görenler şaştı kaldı: 8 asırdır ayakta
KONYA’da 1960’lı yıllarda yapılan Altınapa Barajı’nın suları altında kalan ve suların çekilmesiyle ortaya çıkan Selçuklu dönemi eseri görenleri şaşırttı.
Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde 1201 yılında Selçukluların önemli komutanlarından Şemseddin Altunapa tarafından yaptırılan Altınapa Hanı, Konya’da Meram Çayı üzerinde 1960’lı yıllarda sulama ve içme suyu temini amacıyla yapılan Altınapa Barajı’nın suları altına kaldı.
Kışın sert geçtiği, kar ve yağmurun bol olduğu zamanlarda hanı görmek mümkün olmazken, kurak geçen kışlardan sonra hanın üst örtü kısımları kısmen görülebildi.
Son yıllarda yağışların azalmasıyla görünür olmaya başlayan Altınapa Hanı, barajdaki su seviyesinin düşmesiyle 2017 yılında tamamen görünür hale geldi.
Kesme taşlardan yapılan ve Horasan harcıyla inşa edilen Altınapa Hanı, 8 asırdır bütün olumsuzluklara rağmen ayakta duruyor.