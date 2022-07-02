Şükrü Özyıldız'ın maske takma nedeni duyanları hayrete düşürdü! Bakın nedeni neymiş...
Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız geçtiğimiz akşam bebekte maske takarak yürüyüş yaparken görüntülendi. Sportif vücudu ile dikkat çeken Özyıldız'ın maskeli bir şekilde yürüyüş yapmasının nedeni ise duyanları şok etti.
Son olarak Demet Özdemir'le Netflix yapımı olan Aşk Taktikleri filminde rol allan Şükrü Özyıldız'ın maske takma sebebi duyanları hayrete düşürdü.
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Bir çok film ve dizide rol alan ünlü oyuncu sosyal medya kaslı vücutu ile de oldukça dikkat çekiyor.
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Fethiye’de tatil yapan Şükrü Özyıldız, tekne pozlarını “Müsaadenizle ben sezonu açıyorum” notuyla Instagram hesabından yayınlamıştı.
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Fit ve kaslı vücuduyla dikkat çeken Şükrü Özyıldız’ın kaslarına yorum yağmıştı.
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