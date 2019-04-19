Şükran Ovalı'nın son hali görenleri şaşırttı! Tam 30 kilo...
Futbolcu Caner Erkin'in eşi oyuncu Şükran Ovalı geçtiğimiz Ağustos ayında Mihran adını verdiği kızını kucağına aldı. En son Nişantaşı'nda görüntülenen Şükran Ovalı'nın son hali ise görenleri şaşırttı.
Geçen Ağustos ayında anne olan Caner Erkin'in eşi oyuncu Şükran Ovalı Nişantaşı'da görüntülendi. Bir arkadaşının çocuğunu kontrol için hastaneye getirdiklerini söyleyen Ovalı'nın doğum kilolarını verdiği görüldü.
Ovalı imaj yenilemiş ve saçlarının kısacık kesmişti. Doğumdan sonra bu haliyle eleştirilen Ovalı bu tarz eleştirilere pek kulak asmadığı görüldü.
Kendisine bebeğine ve ailesine adadığını söyleyen Ovalı "Saçlarım biraz uzadı. Daha önemli dertlerimiz olmasın. Saçlarımı kestirdiğim için tepki aldım. Hamilelikte döküldü. Ben bir insanım ve bir bebek dünyaya getirdim. 29-30 kilo aldım. Şimdi de verdim. Bunlar alınır verilir. Önemli olan sağlık.
-Normal insan gibi bir süreç yaşadım. Bazı arkadaşlarımız var hemen kilo veriyor falan. Ben öyle spor falan da yapmadım. Süt verdim uzun süre. Yememe içmeme dikkat etmedim ama anneler anlar beni" açıklamarını yaptı.