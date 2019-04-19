Şükran Ovalı'nın son hali görenleri şaşırttı! Tam 30 kilo...

Kendisine bebeğine ve ailesine adadığını söyleyen Ovalı "Saçlarım biraz uzadı. Daha önemli dertlerimiz olmasın. Saçlarımı kestirdiğim için tepki aldım. Hamilelikte döküldü. Ben bir insanım ve bir bebek dünyaya getirdim. 29-30 kilo aldım. Şimdi de verdim. Bunlar alınır verilir. Önemli olan sağlık.