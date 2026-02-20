BIST 13.756
Şükran Ovalı ve Caner Erkin'den aşk dolu paylaşım

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı ve eşi, futbolcu Caner Erkin'in mutlu birliktelikleri devam ediyor. Mihran Ela adında bir kızları olan çift, Instagram'da yeni paylaştıkları romantik kareyle takipçilerini mest etti.

Şükran Ovalı ve Caner Erkin'den aşk dolu paylaşım - Resim: 1

2017 yılında Roma'da nikâh masasına oturan Şükran Ovalı ve Caner Erkin, 2018 Ağustos ayında kızları Mihran Ela’yı kucaklarına alarak anne-baba olma mutluluğunu yaşadılar.

Şükran Ovalı ve Caner Erkin'den aşk dolu paylaşım - Resim: 2

Genellikle gözlerden uzak bir yaşam süren Ovalı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Şükran Ovalı ve Caner Erkin'den aşk dolu paylaşım - Resim: 3

40 yaşındaki oyuncu, eşi Caner Erkin ile çekilen romantik fotoğraflarını Instagram’da paylaşarak takipçileriyle bu özel anı paylaştı.

Şükran Ovalı ve Caner Erkin'den aşk dolu paylaşım - Resim: 4

Ünlü çiftin paylaştığı poz, kısa süre içinde pek çok beğeni ve yorum aldı.

