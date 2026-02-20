Şükran Ovalı ve Caner Erkin'den aşk dolu paylaşım
Ünlü oyuncu Şükran Ovalı ve eşi, futbolcu Caner Erkin'in mutlu birliktelikleri devam ediyor. Mihran Ela adında bir kızları olan çift, Instagram'da yeni paylaştıkları romantik kareyle takipçilerini mest etti.
2017 yılında Roma'da nikâh masasına oturan Şükran Ovalı ve Caner Erkin, 2018 Ağustos ayında kızları Mihran Ela’yı kucaklarına alarak anne-baba olma mutluluğunu yaşadılar.
Genellikle gözlerden uzak bir yaşam süren Ovalı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
40 yaşındaki oyuncu, eşi Caner Erkin ile çekilen romantik fotoğraflarını Instagram’da paylaşarak takipçileriyle bu özel anı paylaştı.
Ünlü çiftin paylaştığı poz, kısa süre içinde pek çok beğeni ve yorum aldı.
