Şükran Ovalı ve Caner Erkin kızlarıyla fotoğraf paylaştı işte yeni yıl dilekleri

Kızı ve eşi Caner Erkin ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Şükran Ovalı, "2020 harika bir yıl olsun hepimiz için. Bundan sonrasının başlangıcı olsun. Kocaman gülümsediğimiz, daha fazla anlarımız olsun" notunu düştü.