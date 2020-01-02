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Şükran Ovalı ve Caner Erkin kızlarıyla fotoğraf paylaştı işte yeni yıl dilekleri

Futbolcu Caner Erkin ile evli olan Şükran Ovalı, aile pozlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşıp, yeni yıl dileklerini sıraladı.

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, 2017 yılında hayatını futbolcu Caner ERkin ile birleştirmiş, ikili 2018 yılında evliliklerini kızları Mihran Ela ile taçlandırmıştı. Mutlu evliliklerini zaman zaman sosyal medyaya taşıyan Ovalı, yeni yıl dileklerini da kızının da olduğu aile pozlarıyla sıraladı. 

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Kızı ve eşi Caner Erkin ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Şükran Ovalı, "2020 harika bir yıl olsun hepimiz için. Bundan sonrasının başlangıcı olsun. Kocaman gülümsediğimiz, daha fazla anlarımız olsun" notunu düştü.

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Ovalı'nın fotoğrafları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulurken ünlü isimler de birçok yorum yaptı.

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Esra Erol, Serkan Altunorak, Burcu Binici gibi birçok ünlü isim, Ovalı'nın fotoğraflarına ''Mutlu yıllar'' yorumları yazıp, kalp emojisi koydu.

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