Şükran Ovalı son haliyle tanınmaz halde gören şaştı kaldı

Haluk Bilginer, Songül Öden gibi başarılı isimlerle Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'deki Şeref Bey dizisinde rol aldı. Henüz yeni bir platformda yer alınca ise Türkiye'deki herkese ulaşamadı. Bu esnada akıllarda kaldığı hali ise Menajerimi Ara dizisindeki imajıydı.