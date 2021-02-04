Şükran Ovalı son haliyle tanınmaz halde gören şaştı kaldı
Menajerimi Ara ve Şeref Bey dizisiyle tanınan Şükran Ovalı'nın eski halinden eser kalmadı. Ağır makyajla bambaşka biri haline dönüştü.
Televizyon ekranlarından uzun süre uzak kalan Şükran Ovalı, en son Star TV'deki Menajerimi Ara dizisine konuk oldu. Fakat başrol oynadığı bir yapımla televizyon ekranlarında yer almadı. Kızını kendisinin büyütmek istediğini dile getiren Ovalı, dijitali tercih etti.
Haluk Bilginer, Songül Öden gibi başarılı isimlerle Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'deki Şeref Bey dizisinde rol aldı. Henüz yeni bir platformda yer alınca ise Türkiye'deki herkese ulaşamadı. Bu esnada akıllarda kaldığı hali ise Menajerimi Ara dizisindeki imajıydı.
Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sevenleriyle iletişimi koparmamaya çalışan Ovalı, son pozlarıyla ise ağızları açık bıraktı.
Şükran Ovalı makyajlı pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu.