Şükran Ovalı fazla kilolarını geri verdi cesur mayolu pozlarıyla herkesi şaşırttı
Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında bebeğini kucağına alan Şükran Ovalı, sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu pozlarla takipçilerinden tam not aldı.
Caner Erkin ile evliliğinin ardından aldığı kilolarla sıkça gündeme gelen Şükran Ovalı, takipçilerinden tepki çekmişti. Kilolarına bir de hamilelik süreci eklenen Ovalı, bebeğini kucağına almasının ardından zayıflama sürecine girmişti. Ovalı, yaptığı son paylaşımlarla eski haline döndüğünü gözler önüne serdi.
Yarım milyonu aşkım Instagram hesabından mayolu pozlarını paylaşan Şükran Ovalı, kısa süre içerisinde binlerce beğeni almayı başardı. Verdiği kiloların ardından bu cesur pozları paylaşan Ovalı, takipçilerinden olumlu yorumlar da aldı.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Caner Erkin, Şükran Ovalı ile dudak dudağa olan pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Erkin, fotoğrafı "Tarifi olmayan bir Aşk.." notuyla paylaşmıştı.
Peki Şükran Ovalı kimdir?: Ovalı, 1 Nisan 1985 tarihinde İzmir’de ailesinin tek çocuğu olarak Eşrefpaşa’da doğmuştur.