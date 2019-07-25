Şükran Ovalı fazla kilolarını geri verdi cesur mayolu pozlarıyla herkesi şaşırttı

Caner Erkin ile evliliğinin ardından aldığı kilolarla sıkça gündeme gelen Şükran Ovalı, takipçilerinden tepki çekmişti. Kilolarına bir de hamilelik süreci eklenen Ovalı, bebeğini kucağına almasının ardından zayıflama sürecine girmişti. Ovalı, yaptığı son paylaşımlarla eski haline döndüğünü gözler önüne serdi.