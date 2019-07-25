Şükran Ovalı fazla kilolarını geri verdi cesur mayolu pozlarıyla herkesi şaşırttı

Şükran Ovalı fazla kilolarını geri verdi cesur mayolu pozlarıyla herkesi şaşırttı

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında bebeğini kucağına alan Şükran Ovalı, sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu pozlarla takipçilerinden tam not aldı.

Şükran Ovalı fazla kilolarını geri verdi cesur mayolu pozlarıyla herkesi şaşırttı - Sayfa 1

Caner Erkin ile evliliğinin ardından aldığı kilolarla sıkça gündeme gelen Şükran Ovalı, takipçilerinden tepki çekmişti. Kilolarına bir de hamilelik süreci eklenen Ovalı, bebeğini kucağına almasının ardından zayıflama sürecine girmişti. Ovalı, yaptığı son paylaşımlarla eski haline döndüğünü gözler önüne serdi.

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Şükran Ovalı fazla kilolarını geri verdi cesur mayolu pozlarıyla herkesi şaşırttı - Sayfa 2

Yarım milyonu aşkım Instagram hesabından mayolu pozlarını paylaşan Şükran Ovalı, kısa süre içerisinde binlerce beğeni almayı başardı. Verdiği kiloların ardından bu cesur pozları paylaşan Ovalı, takipçilerinden olumlu yorumlar da aldı.

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Şükran Ovalı fazla kilolarını geri verdi cesur mayolu pozlarıyla herkesi şaşırttı - Sayfa 3

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Caner Erkin, Şükran Ovalı ile dudak dudağa olan pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Erkin, fotoğrafı "Tarifi olmayan bir Aşk.." notuyla paylaşmıştı.

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Şükran Ovalı fazla kilolarını geri verdi cesur mayolu pozlarıyla herkesi şaşırttı - Sayfa 4

Peki Şükran Ovalı kimdir?: Ovalı, 1 Nisan 1985 tarihinde İzmir’de ailesinin tek çocuğu olarak Eşrefpaşa’da doğmuştur. 

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