Şükran Ovalı Caner Erkin'le yatak pozunu paylaştı görenler 'yok artık' dedi
Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı, sosyal medya hesaplarından yatakta vücutlarını yastıklarla kapattığı pozlarını paylaştı.
Furbolcu Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı 3 sene önce, 2017 yılında dünyaevine girdi. İkili, 2018 yılında kızı Mihran Ela'yı kucaklarına aldı. Magazin dünyasının gözde çifti haline gelen Caner Erkin ve Şükran Ovalı, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanınca paylaşımları dikkat çekiyor.
Zaman zaman eşi Caner Erkin'le samimi pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Ovalı, dün cesur bir paylaşım yaptı. Eşiyle vücudunu emojili yastıklarla kapatan Şükran Ovalı, yatak pozlarını Instagram hesabından yayımladı.
Erkin ise eşinin paylaşımını kendi Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Çiftin cesur pozu kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları fotoğrafı beğenirken bazıları bu fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmaması gerektiğini savundu.