Şükran Ovalı Bodrum'u salladı! Bikini sezonunu açtı.
Yargı dizisinde "Savcı Derya" karakterini canlandıran Şükran Ovalı, dizisi sezon finaline girer girmez ailesi ve arkadaşı oyuncu Songül Öden ile Bodrum’da tatile çıktı. Güzel oyuncunun Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımları sosyal medyayı salladı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ovalı'nın düzgün fiziği dikkatlerden kaçmadı.
Güzel oyuncu Şükran Ovalı, 2017’de evlendiği futbolcu Caner Erkin ve 2018’de dünyaya gelen kızı Mihran Ela ile Bodrum'da tatile çıktı. Güzel oyuncunun Bodrum sahillerindeki pozları çok konuşulacak.
110
Şükran Ovalı'nın fit görünümü çok beğenildi.
210
Güzel oyuncu futbolcu eşi Caner Erkin ve kızı Mihran Ela ile gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardılar.
310
410