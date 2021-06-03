'Suikast' operasyonu! Kumarhanede öldürülmüştü akrabaları son anda kurtuldu

Çağlayan Adliyesi'ne metreler kala...

İstanbul Adalet Sarayı'na metreler kala durdurulan araçta bulunan İ.B. (20), M.B. (29) ve F.K. (25) adlı üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Durdurulan aracın içerisinde yapılan aramalarda; suikastte kullanılması hedeflenen ve gizli bölmelere saklanmış halde iki ruhsatsız tabanca, iki şarjör, 23 mermi ve bir adet " Muşta" bulundu.