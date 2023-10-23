Süper Lig'in 'Sefiri' Mauro İcardi! Tarihi performans sonrası Bayern maçında oynayacak mı?
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de rakip filelere bıraktığı izlerle tarihi rekorları altüst ediyor. Beşiktaş derbisinde sakatlanan Icardi'nin son durumu nedir? Bayern maçında sahada olacak mı?
Mauro Icardi… 30 yaşındaki Arjantinli forveti anlatmak için yazılan rakamlara artık satırlar yetmiyor: Galatasaray formasıyla üç kulvarda çıktığı 41 maçta 47 gole direkt katkı sağladı. 37 gol atan Icardı, 10 golün de asistini yaptı.
Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği tüm maçlarda (10) ağları havalandırmayı başardı. Üç Beşiktaş maçında 5, üç Başakşehir maçında 3, iki Trabzonspor maçında 3, iki Fenerbahçe maçında 2 kez ağları havalandırdı. Böylece şampiyon takımlara toplamda 13 gol atmış oldu.
Hagi'nin rekorunu alt üst etti
Beşiktaş, Trabzon ve Fenerbahçe'ye karşı lig maçlarında 10 gol attı; 8 gollü Hagi'yi geçti.
Avrupa'da 6 maçta 4 gol attı
Süper Lig'deki 33 müsabakada 32 kez topu filelere gönderdi. Geçen sezon 24 maçta 22; bu sezon 9 karşılaşmada 10 kez topu ağlara yolladı. Ligde toplam 2 bin 637 dakika sahada kalırken her 82.4 dakikada 1 gol atma başarısı gösterdi.