Süper Lig'in 'Sefiri' Mauro İcardi! Tarihi performans sonrası Bayern maçında oynayacak mı?

Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği tüm maçlarda (10) ağları havalandırmayı başardı. Üç Beşiktaş maçında 5, üç Başakşehir maçında 3, iki Trabzonspor maçında 3, iki Fenerbahçe maçında 2 kez ağları havalandırdı. Böylece şampiyon takımlara toplamda 13 gol atmış oldu.