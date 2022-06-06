Süha Uygur 2 çocuğunun annesi ile 17 yıldır evlenmiyordu! İşte eşi Filiz Senger ve düğünleri
Süha Uygur yıllardır birlikte olduğu Filiz Senger ile 17 yıl sonra Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturdu! İki çocuğu bulunan çifti bu özel gününde aileleri ve arkadaşları yalnız bırakmadı!
Usta oyuncu Nejat Uygur'un oğlu, sevilen oyuncu Süha Uygur birlikte olduğu Filiz Senger ile 17 yıl sonra muradına erdi. Çift aşklarını evlilikle taçlandırarak, Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturdu.
Çiftin iki çocuğu var..
İki çocuğu bulunan çift, nikah sonrası aileleri ve arkadaşlarıyla pasta kesti. Uygur-Senger çiftine sosyal medya hesaplarındaki takipçilerinden de beğeni ve mesaj yağmuru yağdı.
17 yıl sonra evet..
17 yıl sonra nikah masasına oturan çifti, bu özel gününde aileleri ve arkadaşları yalnız bırakmadı.
Uygur ailesinden mutlu kare..
Süha Uygur- Filiz Senger'in nikahında Uygur kardeşler ve anneleri Necla Uygur mutlu pozu verdiler.