Sude Nur’un ana dili işaret dili oldu

Amasya’da işitme engelli anne ve babanın evladı olan Sude Nur Uğur için işaret dili “ana dili” oldu. Küçük yaşta işaret dilini öğrenen imam hatip lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Sude Nur, camide işitme engelli kadınlara hutbe çevirisi de yapıyor.