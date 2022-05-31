Sude Burcu ve Mert Öcal'dan aşk tatili Survivor'dan elenince soluğu yanında aldı
TV8 Survivor 2022 All Star'a veda eden Sude Burcu, İstanbul'a döner dönmez adada aşk yaşadığı öğrenilen Mert Öcal'la buluşmuştu. Büyük özlemin sona ermesinin ardından Sude ve Mert beraber tatile çıktı. Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu.
Survivor 2022 All Star yarışmasında son olarak ünlüler takımında yer alan Sude Burcu, geçtiğimiz hafta eleme potasına girerek elenen isim olmuştu. Sude elenmesinin ardından İstanbul'a sevgilisi Mert Öcal'ın yanına koştu.
Aşk pozuyla kavuşmalarını paylaşan ikili, sosyal medyada birçok kişi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Sevgilisiyle birlikte pozlarını paylaşan güzel yarışmacı, takipçilerinin dikkatini çekti.
Sevgilisiyle buluştuktan sonra özlem gideren ve birlikte tatile çıkan Sude Burcu, Mert Öcal'ın objektifine poz verdi. Mini şortuyla dikkat çeken Sude Burcu'nun mutluluğu gözlerinden okundu.