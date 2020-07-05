'Sude Andaş' kedinin gözlerini oyup videosunu paylaştı sosyal medya ayağa kalktı!
Sosyal medyada 'Şule Andaş' isimli hesaptan kedilere işkence görüntüleri paylaşılınca sosyal medya ayağa kalktı... Sakarya Valiliği 'SUDEANDAŞTUTUKLANSIN' kampanyası için açıklama geldi... İşte tüm gelişmeler...
Sosyal medya 'Sude Andaş' ismiyle paylaşım yapan bir hesabın iğrenç paylaşımlarıyla kilitlendi. Sude Andaş isimli hesaptan bir kedinin gözlerinin oyulduğu video paylaşıldı... Bir başka paylaşımda da kedinin 4 ayağının kesildiği görülüyor... Twitter'da "SUDEANDASTUTUKLANSIN" etiketi gündemin ilk sırasına çıkarken, Valilik'ten son dakika açıklaması geldi... İşte iğrenç paylaşımlarla ilgili gelişmeler...
Instagram'da "Satanist' olduğunu iddia eden Sude Andaş isimli hesaptan kedilere işkence edildiğini gösteren iğrenç video ve resimler paylaşıldı...
Bunun üzerine sosyal medya ayağa kalktı. Twitter'da Şule Andaş'ın tutuklanması için kampanya başlatıldı...
Hayvan Hakları Derneği 'Haçiko' iğrenç görüntülerle ilgili paylaşım yaparak, olayla ilgili çok sayıda ihbar alındığını, ancak yapılan paylaşımların daha eski görüntüler aldığı ve çakma sitelerden toplandığı belirtildi...