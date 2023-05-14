Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 132 kişi daha Türkiye'ye getirildi

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinin organize ettiği tahliye operasyonu ile Hartum, Medeni gibi birçok kentten otobüslerle Port Sudan'a getirilen Türk vatandaşlarının da aralarında olduğu 132 kişi, Milli Savunma Bakanlığının gönderdiği "A400M" askeri tahliye uçağıyla yurda döndü.

Türkiye, 15 Nisan'da başlayan çatışmalardan bu yana kara, hava ve deniz yolunu kullanarak 2 binden fazla Türk vatandaşı ve 10'un üzerinde ülkenin vatandaşını tahliye etti.

Manisalı Himmet Serbest, AA muhabirine, bir sene önce çırçır ustası olarak geldiği Sudan'dan, çatışmaların şiddetlenmesi sonucu ayrılmak zorunda kaldığını belirtti.

Serbest, "Çatışmalar olduğundan can güvenliğimiz için Türkiye'ye gitme kararı aldık. Devletimiz bize yardım ediyor ve tahliyeler başladı. İlk 2 tahliyede işlerimden ötürü gidemedim. Şu an Türkiye'ye gidiyorum, aileme kavuşacağım için mutluyum. Devletimize teşekkür ederim." ifadesini kullandı.