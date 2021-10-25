Sudan'da darbe girişimi! Başbakan ve parti liderleri tutuklandı OHAL ilan edildi
SUDAN'da darbe girişimi... Sudan'da bir grup askerin sabah saatlerinde Başbakan Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldığı bildirildi. Sudanlı vatandaşlar ise darbe girişiminin ardından sokaklara indi. Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini ve geçiş hükümetinin feshedildiğini duyurdu.
Sudan'da bir grup askerin sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldığı bildirildi. İktidardaki koalisyon liderlerinin gözaltına alınmasının ardından Hartum’daki bazı bölgelerde protestolar başladı. Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini ve geçiş hükümetinin feshedildiğini duyurdu.
Sudan'da askerler darbe girişiminde bulundu. Gözaltına alınanlar arasında Başbakan Hamduk ile Sudan’da iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri’nden yöneticilerin de bulunduğu açıklandı.
Sudan Enformasyon Bakanlığı ise Egemenlik Konseyi üyelerinden bazıları ve geçiş hükümetinin bazı bakanlarının ortak askeri güçler tarafından tutuklandığı bilgisini paylaştı. Ülkedeki askeri hareketlilik sonrası internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşanıyor.
Ülkenin en büyük siyasi partilerinden Ümmet Partisi, gözaltıları "darbe girişimi" olarak nitelendirdi. Yerel medyada, gözaltına alınanlar arasında Sanayi Bakanı İbrahim el-Şeyh ve Enformasyon Bakanı Hamza Balloul'un da bulunduğu belirtiliyor.