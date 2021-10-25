Sudan'da darbe girişimi! Başbakan ve parti liderleri tutuklandı OHAL ilan edildi

Sudan'da bir grup askerin sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldığı bildirildi. İktidardaki koalisyon liderlerinin gözaltına alınmasının ardından Hartum’daki bazı bölgelerde protestolar başladı. Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini ve geçiş hükümetinin feshedildiğini duyurdu.