Sucuklu yumurtalı güveç nasıl yapılır kahvaltıda farklı lezzet!
Sucuğun kendi yağı, zeytinyağı, tereyağının ısı sonucu domates suyu ile kaynaşması enfes bir lezzet. Ekmek banılarak yenilen güveçte sucuklu yumurta damak tadına güvenenler için mükemmel bir tarif.
Malzemeler
Güveç kabı
Porsiyonunu ayarlayabileceğiniz oranda sucuk
Hellim ya da kaşar peyniri
1 Yemek kaşığı zeytinyağı
1 Yemek kaşığı tereyağı
2 adet domates
1 yemek kaşığı dağ kekiği
İsteğe göre karabiber, tuz, kırmızı toz biber
16
Zeytinyağını güveç kabına serperek yayın. Zeytinyağının üzerine kekik serpin. Bu kekiğin üzerine sucukları halka halka doğradıktan sonra yayın.
26
Bunun da üzerine domatesleri ve üst kata da rendelenmiş peynirleri serpiştirin. Bu malzemelerin üzerine küp küp doğranan tereyağını da eşit şekilde dağıtın ve baharatları ekleyin.
36
Kolayca hazırlanan bu karışımı taş fırınlarda ya da evde önceden ısıtılan 230 derecelik fırında en fazla 30 dakika pişirin. Peynirler eriyinceye kadar domatesler de kabuklarını atana kadar.
46