Sucuğa neler katmışlar neler! Bakanlık marketlerde satılan 8 markayı ifşa etti

TASF.HAL.YAYLABEYİ ET VE ET ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen YAYLABEYİ marka sucuklarda deri dokusu ve kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıktı.