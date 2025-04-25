Sucuğa neler katmışlar neler! Bakanlık marketlerde satılan 8 markayı ifşa etti
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Son listede bakanlık 8 sucuk markasını ifşa etti. Sucukların içinde kanatlı etinden, deri dokusuna neler yok ki...
Kahvaltının vazgeçilmezi sucuğa da hile karıştı. Bakanlığın 25 Nisan tarihli yayınladığı listede 8 sucuk markasının ürünlerinde uygunsuzluk tespit edildi. İşte bakanlığın paylaştığı o markalar:
ADN ET ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen AKÇATEKİR SUCUKLARI marka sucuklarda deri dokusu, kanatlı eti, sakatat ve dil eti tespit edildi.
ÜRÜNVEREN SUCUKLARI tarafından üretilen KUZEY GAZİ SUCUKLARI marka sucuklarda kanatlı eti ve baş eti bulundu.
TASF.HAL.YAYLABEYİ ET VE ET ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen YAYLABEYİ marka sucuklarda deri dokusu ve kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıktı.