Suç duyurusu sonrası sessizliğini bozdu! Kıvanç Tatlıtuğ cephesinden ağır yaralanan işçi açıklaması

FİRMA SAHİBİNDEN SUÇ DUYURUSU İDDİASI

Olayın ardından tadilat işlerini üstlenen firmanın sahibiyle ilgili de dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Firma sahibinin karakolda bulunduğu sırada, kendisini Kıvanç Tatlıtuğ’un avukatı olarak tanıtan bir kişi tarafından kendisine “boya ve tadilat” sözleşmesi imzalatıldığını ileri sürdüğü belirtildi.

Adli kontrolün ardından serbest bırakıldığı belirtilen firma sahibinin daha sonra Kıvanç Tatlıtuğ ile avukatı İbrahim Ateş hakkında suç duyurusunda bulunduğu iddia edildi.

TATLITUĞ’UN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Kısa sürede magazin gündemine taşınan iddiaların ardından Kıvanç Tatlıtuğ’un avukatı İbrahim Ateş yazılı bir açıklama yaptı. Ateş, kamuoyuna yansıyan haberlerde yanlış bilgiler bulunduğunu belirterek olayın 31 Ağustos’ta meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamaya göre Tatlıtuğ ve ailesi olay sırasında şehir dışındaydı. Evin bahçesinde gerçekleştirilen tadilat ve inşaat çalışmalarının ise Göktürk merkezli bir firma tarafından yürütüldüğü belirtildi.