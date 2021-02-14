Şubat ortasında deniz keyfi! Konyaaltı Sahili turistlere kaldı

Nargıza Hakımova'ın Kırgizistan'dan gelen babası Aiymkul Hakımova ise deniz ve güneşin keyfini Antalya'da çıkardıklarını söyledi. Ailecek burada bir araya geldiklerini ve sahilin çok güzel olduğunu anlatan Hakımova, “Deniz ve hava harika. Yasak var ama biz muaf olduğumuz için denize girebiliyoruz" diye konuştu.