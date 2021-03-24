BIST 1.414
DOLAR 7,92
EURO 9,42
ALTIN 441,95

Suavi ve eşi Gönül Yılman Saygan koronavirüse yakalandı

Suavi ve eşi Gönül Yılman Saygan koronavirüse yakalandı

Şarkıcı Suavi Covid-19'a yakalandı, haberi eşi Gönül Yılman Saygan duyurdu.

Suavi ve eşi Gönül Yılman Saygan koronavirüse yakalandı

Usta sanatçı Suavi'nin eşi Gönül Yılman Saygan, koronavirüse yakalandı 10 gün boyunca Suavi, eşiyle ilgilenirken hastalıktan kaçamadı. Kişisel sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Gönül Yılman Saygan, eşi Suavi'nin koronavirüse yakalandığını duyurdu. 

115
Suavi ve eşi Gönül Yılman Saygan koronavirüse yakalandı

Gönül Yılman Saygan Twitter hesabından şunları yazdı:

''Maalesef Suavi de Pozitif... 10 gündür bana bir bebeğe bakar gibi baktı ama şimdi o da düştü...''

215
Suavi ve eşi Gönül Yılman Saygan koronavirüse yakalandı

Saygan'ın paylaşımı üzerine birçok kişi ''Geçmiş olsun'' mesajları atarken bir an önce iyileşmelerini de diledi. 

315
Suavi ve eşi Gönül Yılman Saygan koronavirüse yakalandı

Suavi'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Saygan, söz konusu paylaşımda şunları kaydetti:

''Çok teşekkürler, @Suavi_Suavi'nin sağlık durumu iyi, tedavisi evde yapılacak. Semptomların hepsi var. Dinlenip tedavisine devam etmesi gerek. Kızımız ayakta ve sağlıklı.''

415