Su sümbülleri Asi Nehri'ni esir aldı! Boyutları 1 metreyi buluyor!

Görüntünün vatandaşlar için güzel olduğuna fakat balıklar için durumun aynı olmadığına dikkat çeken Ali Galip Akdağ, “Su sümbülleri her sene aynı mevsimde bütün nehri kaplıyor. Görüntüsü güzel ama doğa için iyi değil. Kökündeki maddeden dolayı sudaki oksijen tükeniyor ve balıklar oksijensiz kalıp ölüyor” dedi.