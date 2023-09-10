Su sümbülleri Asi Nehri'ni esir aldı! Boyutları 1 metreyi buluyor!
Hatay'da Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri görenlerin dikkatini çekerken, diğer yandan ise balıkları oksijensiz bırakarak sonlarını getiriyor.
Lübnan'da doğan ve Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan Asi Nehri’nin Hatay’daki bölümünü kısım kısım su sümbülleri kapladı.
Ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin üzerinde dikkat çekici bir görüntü oluşturan su sümbüllerinin suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olduğu biliniyor.
Su sümbülleri, nehrin Akdeniz ile buluştuğu noktada çevre kirliliği oluşturuyor.
Görüntünün vatandaşlar için güzel olduğuna fakat balıklar için durumun aynı olmadığına dikkat çeken Ali Galip Akdağ, “Su sümbülleri her sene aynı mevsimde bütün nehri kaplıyor. Görüntüsü güzel ama doğa için iyi değil. Kökündeki maddeden dolayı sudaki oksijen tükeniyor ve balıklar oksijensiz kalıp ölüyor” dedi.