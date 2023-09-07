ÇOK KRİTİK BİR ANKET: Şu soruya Samimi cevap verebilir misiniz?

Bugün şöyle bir anket yapsam; Kendime ve size şu soruyu sorsam:

“Anayasa’nın ilk 4 maddesinin değiştirilmemesi konusunda en çok kime güvenirsiniz?

Şıkları da şöyle belirlesem:

(*) Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’ye…

(*) CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve CHP’ye..

(*) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP’ye…

(*) İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İyi Parti’ye…

(*) HDP eş başkanlarına ve HDP’ye…

TOPLAM OYUN ANCAK YÜZDE 3’ÜNÜ ALAN İKİ PARTİ İSTİYOR

Durun cevap vermeden önce önümüzdeki şu tabloya dikkatle bir bakalım…

14 Mayıs seçiminde Parlamentoya milletvekili sokan Yeniden Refah ve Hüda Par partileri Anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesini istiyor.

Amaçlarının, rejimin laik temeli olduğunu söylememe hiç gerek yok sanırım.

Son seçimde Cumhur İttifakı’nın destekçisi olan bu iki partinin toplam oyu yüzde 3…

Bu defa AKP çatısı altında seçime giren Hüda Par 2018’de yüzde 0.31oy almıştı.

Yeniden Refah Partisi 14 Mayıs’ta yüzde 2.80 oy aldı.

Seçim kampanyası sırasında geriye kalan yüzde 97’yi temsil eden partilerden böyle bir vaad veya talep gelmedi.

SİZİNKİNİ BİLEMEM AMA BENİM CEVABIM NET VE ŞU

İşte böyle bir yapıda Anayasamızın ilk 4 maddesinin değiştirilmemesi konusunda en güveneceğiniz parti hangisidir sorusuna ne cevap verirdiniz.

Sizinkini bilmem ama şu an için benim cevabım çok net:

En çok Devlet Bahçeli ve MHP’ye güvenirdim.

CHP LİDERLİK KOLTUĞUNU ÜLKENİN EN GÜVENİLMEZ MAKAMI YAPANLAR

Bazılarınız “Hadi canım” diyebilir…

İyj öyleyse bir düşünün…

Şu an acıklı bir duruma düşmüş, kendi liderlik koltuğunu, ülkenin en güvenilmez makamı haline çevirmiş bir CHP’ye mi güveneceğim…

Meral Akşener ve İyi Parti’ye güvenebilirim ama o da şu an yüzde 48’in özgül ağırlığını yeniden inşa etmek gibi bir duyguya ve güce sahip değil.

Ne yazık ki benim açımdan da durum trajik….

Çoğulcu demokrasinin en sağlam ayaklarından biri olan Laiklik ilkesinin korunması konusunda muhalefetten değil, iktidar blokundan bir partiye daha çok güveniyorum.

OSMAN KAVALA VE DEMİRTAŞ’I KİM APİSTENH ÇIKARABİLİR

İkinci soru…

Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ı kim hapisten çıkarabilir?

Şu an ülkemizin en büyük utançlarından biri haline gelen bu iki haksız mahkumiyetin son erdirilmesi konusunda muhalefetin yapabileceği bir şey var mı sizce…

Var elbet ama ondan bu konuda en azından yüzde 48’in manevi ağırlığını hissettirecek bir adım bekliyor musunuz…

Yine kendi cevabımı vereyim.

Hayır beklemiyorum.

KADIN VOLEYBOLCULARIMIZA YAPILAN VİCDANSIZ LİNCE KİM HAYIR DİYEBİLİR

Dünya çapında bir başarıya imza atan kadın voleybolcularımıza karşı yürütülen insafsız linç kampanyası konusunda, oturduğu koltukta zavallı bir “Topal Ördek” haline gelmiş Kılıçdaroğlu’nun, söyleyeceği üç beş kelimenin esamisinin okunacağına dair en küçük umudunuz var mı…

Size bilmem ama benim zerre kadar yok.

ÜLKEMİZ ARTIK MUHALEFETSİZ BİR YÜZDE 52-48 REJİMİ OLDU

O nedenle bugün geldiğimiz noktanın siyasal ve sosyolojik olarak adını koyma zamanı geldi…

Seçmen temelinde yüzde 52-48 gibi harika bir denge bulunan ülkemiz artık maalesef, “Muhalefetsiz bir demokrasi rejimine sahiptir.

Bir değil İki oksimoron birden değil mi…

Muhalefetsiz demokrasi ve seçimli rejim…

Biraz zorlanarak da olsa şunu diyebiliriz:

Muhalefetsiz demokrasi…

ASIL SORU: MUHALEFETSİZ DEMOKRASİ OKSİMORUNUNUN SORUMLUSU KİM

İyi de bunun sorumluluğu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sırtına yüklenebilir mi…

Onu bu ülkede aldığı yüzde 52 oyla, sınırsız bir güce sahip kılan iklim sadece onun “Otoriter” kişiliğinden mi kaynaklandı…

Artık kabul edelim; Onu yüzde 52 oyla yüzde 90 gücünde bir koltuğa oturtan kudret sadece “Yetmez ama Evet” anayasası değil.

Arkasında halkın verdiği yüzde 48 gücü dünyanın en müsrif vurdumduymazlığı ile üç günde harcayan bir muhalefet te yok mu…

2028’E KADAR MUHALEFETSİZ DEMOKRASİDE YAŞAYACAĞIZ

Şurası bir gerçek.

2028’e kadar kazanabileceğimiz en büyük zafer, “Muhalefetsiz bir demokrasiyi yaşatabilmek” olacak.

Kendi payıma CHP’nin 5 yıldan önce toparlanacağına hiç ihtimal vermiyorum.

Tek umudum, son dönemine giren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kendine onurlu ve pozitiv bir “Grande Finale” arzu etmesi…

Son günlerde onun bazı adımları umudumu da arttırdı.

Kadın Voleybolcularımızın büyük başarısından sonra ilk kutlayan insanın o olması, takımın oyuncularını kendi mahallesinin azgın trollerinin önüne atmaması iyi bir işaretti.

DENİZ HARB OKULU ÖĞRENCİLERİ ÖNÜNDE SÖYLEDİĞİ SÖZLER ÖNEMLİ

Bunun yanında son bir haftada 2 önemli işaret daha vardı.

Birincisi geçen hafta Deniz Harb Okulunun diploma töreninde söylediği şu sözlerdi:

“Cumhuriyetin 100’ncü Yıl dönümü vesilesiyle 85 milyon olarak bir kucaklaşmayı gerçekleştirmek istiyoruz. Her konuda ayrı düşünmesek de, aynı görüşleri paylaşmasak dahi aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz. Kökenimiz, hayat tarzımız, ideolojilerimiz farklı olsa da Türkiye olarak özellikle ortak paydada buluşabilmeliyiz. Ayrılıklarımızı derinleştirmek yerine, müştereklerimizi çoğaltabilmeliyiz.”

KADIN VOLEYBOLCULAR KONUŞMASINDAKİ BİR KAVRAM

İkinci konuşmayı ise önceki gün, İslamcı troller Milli Takımımızın kadın oyuncularına karşı insafsız, vicdansız bir kampanyayı sürdürürken Bakanlar Kurulu’ndan sonra yaptı ve orada da şunu söyledi:

“ Kültür, sanat ve spor gibi alanları bozgunculuk aracı haline getirenler var….Bu ülkeyi bir avuç azınlığın malı gören müstekbirlerin devri çoktan kapanmıştır…Herkes tüm bireylerin var olma, yaşama, kendini ifade etme, hakkında oy verme tercihlerine saygı göstermek mecburiyetindedir.”

CEVAP VERMEMİZ GEREKEN SORU: BU DEVİRDE “BİR AVUÇ AZINLIK” KİM

Erdoğan’ın bu sözleri ile daha çok başörtülü kişilere tepki gösterenleri kastettiğini düşünebilirsiniz. Doğrudur oa…

Ama voleybol takımını ilk kutlayan o oldu. Ebrar Karakurt’a ve Melissa Vargas’a karşı yürütülen linç kampanyasına görünen hiçbir destek vermedi.

Yine de bu konuşmaların çok zayıf bir tarafı var.

Bence konuşmasındaki en zayıf halka, kullandığı “Bir avuç azınlık” kavramıydı.

Benim 15 yıl önce “Azgın azınlık” diye tarif ettiğim ve o sırada çok eleştiri aldığım bir kavram bugün sosyal medya vandallarının yüzünden geniş kabul gören bir kavram haline geldi.

KENDİNİ BU ÜLKENİN SAHİBİ GÖREN BİR AVUÇ AZINLIK ARTIK BEYAZ TÜRKLER DEĞİL

Muhalefetsiz demokraside iktidarın da cevap vermesi gereken en önemli konu işte o:

“Bugün kendini bu ülkenin sahibi gören bir avuç azınlık kimdir?”

Lütfen artık en kolay yolu seçip “Beyaz Türkler” kilişesine sığınmayalım. O Beyaz Türklerin bir bölümü artık kendini “Öz yurdunda parya” hissedenler sınıfında hissediyor.

Kendini ülkenin sahibi gören yeni bir “Bir avuç azınlık” var artıtk.

O yeni bir avuç azınlık, aldığı yüzde küsur oyla “Ebrar’ı milli takımdan ihraç edin” deme hakkını kendinde gören vicdansız Twitter zorbasıdır.

Bu azınlık ister gördüğü her başörtülünün üzerine saldıran vicdansız olsun, ister yaşadığı kasabada, şehirde, kendini, milli hassasiyet denen şeyin ahlak zaptiyesi ilan edip, konserleri, festivalleri iptal etme cüretini ve hakkını kendinde gören bir avuç fanatiktir.

Ve tabii ki bu bir avuç fanatiğe teslim olan vali, kaymakam, belediye başkanıdır.

MUHALEFETSİZ DEMOKRASİ DÖNEMİ TÜRKMENBAŞI REJİMİ İLE Mİ BİTECEK

Kendi payıma Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atacağı adımları umutla ve iyimserlikle bekliyorum.

Özellikle, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ yapılan bu zulmü bitirmesini umud ediyorum.

Tarihimizde ilk defa 5 yıllık bir muhalefetsiz dönem yaşayacağız.

Bu dönem, Asya’daki Türk cumhuriyetlerinde gördüğümüz bir “Türkmenbaşı rejimine” mi dönüşecek;

Yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı büyük altyapı yatırımlarını, Türkiye’yi uluslararası arenada oturttuğu güçlü yeri, bütün vatandaşları kucaklayan, adil ve yepyeni bir “Grande Finale” ile tarihi bir mirasa mı çevirecek…

ÜLKENİN YENİ ‘KİMSESİZLERİNİN KİMSESİZİNE KİM SAHİP ÇIKACAK

Umud edelim ikincisi olsun…

Yoksa bu ülkede ikinci bir umut kaynağımız yok…

Türkiye’nin yüzde 48’i bugün “Kimsesizlerin kimsesi” durumunda…

Ona sahip çıkacak, güven verecek yeni bir siyasi anlayışın ortaya