Su muhallebisi nasıl yapılır pratik ve hafif lezzet!
Süt, su ve nişastanın harika buluşması olan kaşık kaşık, afiyetle yenecek bu tatlı denemeniz için sizleri bekliyor. İşte malzemeleri ve yapılışıyla enfes su muhallebisi tarifi!
Malzemeler
2,5 su bardağı su
1,5 su bardağı süt
3 yemek kaşığı mısır nişastası
4 yemek kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı gül suyu
Sosu için:
1 su bardağı gelincik ya da kızılcık şerbeti
1 yemek kaşığı mısır nişastası
Üzeri için:
2 yemek kaşığı pudra şekeri (arzuya göre)
2 yemek kaşığı toz antep fıstığı (arzuya göre)
Nasıl Yapılır?
Muhallebiyi hazırlamak için; nişastayı tencereye alın. Bir çırpıcı yardımıyla karıştırıp azar azar eklediğiniz süt ilavesiyle kıvamını açın.
Su ve toz şeker ekleyip pişme esnasında topaklanmaması için hızlıca karıştırın.
Ön işleme tuttuğunuz muhallebi karışımını ocağa alın. Kısık ateşte, aralarda karıştırarak kıvam alana kadar pişirin. Pişirme işleminin sonuna doğru gül suyu ekleyin. Göz göz olup koyu bir kıvam almaya başladığında ocaktan alın.