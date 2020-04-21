Su muhallebisi nasıl yapılır pratik ve hafif lezzet!

Malzemeler

2,5 su bardağı su

1,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı mısır nişastası

4 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı gül suyu

Sosu için:

1 su bardağı gelincik ya da kızılcık şerbeti

1 yemek kaşığı mısır nişastası

Üzeri için:

2 yemek kaşığı pudra şekeri (arzuya göre)

2 yemek kaşığı toz antep fıstığı (arzuya göre)



