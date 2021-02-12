Su içtiği bardağın içindeydi midesine saplandı! Demet Şener az kalsın ölüyordu
Demet Şener, çok talihsiz bir şekilde hastanelik oldu. Dikkatsizliği nedeniyle az kalsın ölüyordu.
Son olarak iş insanı Cenk Küpeli ile boşanmasıyla adından söz ettiren Demet Şener, hayranlarını çok korkuttu. Dikkatsizliği yüzünden ölümden dönen ünlü manken, hastaneye kaldırıldı.
Su içtiği bardağın içindeki kürdanı fark etmeyen Demet Şener, hastaneye kaldırıldı. Midesine saplanan kürdan yüzünden operasyon geçiren manken, iki gün hastanede yattı.
Karnında büyük bir ağrıyla acile kaldırılan Demet Şener, başına gelenleri başına gelenleri şu sözlerle anlattı:
"Evdeki yardımcım, su içtiğim bardağı yıkamak üzere mutfağa götürürken ortada gördüğü bir kürdanı içine atmış.''
''Ben de sabah çocuklarla aceleyle çıkarken o bardağa su doldurup içtim.''