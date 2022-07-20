Su içsem yarıyor mu diyorsunuz? Kilo vermenin lezzetli ve çok kolay bir yolu var
Kilo vermek her daim başa derttir. Pazartesi günleri başlayan rejimler cuma olmadan çöpe gider. Bunun sebebi de hızlı kilo vermek adına sürdürülmesi imkansız olan diyetlere bel bağlamak. Oysa kilo vermek bilinçli bir şekilde yapıldığında çok da zor değil. Hatta hem lezzet hem keyif alabilirsiniz, bunun da yolu var.
Başta kadınlar olmak üzere kilo vermek hemen hemen herkesin hayali. Peki hem sağlıklı, hem de hızlı şekilde kilo vermek için neler tüketmeliyiz? İşte her mutfakta bulunan kilo vermeye yardımcı mucizevi besin...
Uzman Diyetisyen Mazlum Tan yoğurt ile kilo verme konusunda bilgiler verdi. Yoğurdun laktoz oranı süte göre düşüktür.Yine süte göre kalsiyum, protein ve kuru madde oranı fazladır.İçeriğinde mineralin yanı sıra B grubu vitaminleri, E vitamini ve A vitamini bulunur.
Yoğurt kalsiyum açısından da zengindir.Kemik ve dişler için faydalı olduğu kadar aynı zamanda içinde barındırdığı potasyum ve magnezyum sebebiyle kas fonksiyonları ve sinir iletimleri için önemlidir. Sindirim sistemi ve bağırsak florası açısından yoğurtta bulunan probiyotikler oldukça yararlıdır.
Yüksek kalori almadan dengeli bir diyetle tüketilen yoğurt karın bölgesindeki yağları azaltmaya yardımcı olabilir. Bu özelliği kalsiyum içeriği sayesindedir.