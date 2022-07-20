Su içsem yarıyor mu diyorsunuz? Kilo vermenin lezzetli ve çok kolay bir yolu var

Yoğurt kalsiyum açısından da zengindir.Kemik ve dişler için faydalı olduğu kadar aynı zamanda içinde barındırdığı potasyum ve magnezyum sebebiyle kas fonksiyonları ve sinir iletimleri için önemlidir. Sindirim sistemi ve bağırsak florası açısından yoğurtta bulunan probiyotikler oldukça yararlıdır.