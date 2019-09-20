Su diyeti ile bir haftada 7 kilo verin! İşte su içerek zayıflamanın en kolay yolu

Su diyeti

1. GÜN

Kahvaltı: Taze sıkılmış 2 bardak elma suyu

Ara öğün: Bir bardak papaya suyu

Öğle: Bir kase karpuz

Ara öğün: Bir adet taze sıkılmış portakal suyu ya da bir bardak limonlu su

Akşam yemeği: Bir bardak su

Son ara öğün: Bir adet elma ve 2 bardak su