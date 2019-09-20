Su diyeti ile bir haftada 7 kilo verin! İşte su içerek zayıflamanın en kolay yolu
Yaz aylarında tatilde alınan kilolar genellikle önümüzdeki kış aylarında verilmek istenir. Bunun için çeşitli yollar denenir. Peki daha önce hiç su diyeti yöntemini denediniz mi?
İlk olarak su diyetini doktor onayı almadan yapmamanız gereken diyetler listesine ekleyin. Çünkü su içmenin faydaları saymakla bitmezken, gereğinden fazla su içmek kimi zaman bazı kişilerde zararlı olabiliyor. Peki su diyeti nasıl yapılır?
Sağlıklı bir beden ve yaşam için vücudun susuz kalmaması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, kişiye özel olmakla beraber günlük en az 2,5-3 litre su tüketilmesi gerektiğine dikkat çeker.
Kilo verme problemi ile karşı karşıya kalan kimselerin ise deneyimleyip tecrübe ettikleri diyet listeleri arasında su diyeti ile 1 haftada 7 kilo verebilirsiniz. Peki, su diyeti nasıl yapılır? Su içerek nasıl zayıflanır?
Su diyeti
1. GÜN
Kahvaltı: Taze sıkılmış 2 bardak elma suyu
Ara öğün: Bir bardak papaya suyu
Öğle: Bir kase karpuz
Ara öğün: Bir adet taze sıkılmış portakal suyu ya da bir bardak limonlu su
Akşam yemeği: Bir bardak su
Son ara öğün: Bir adet elma ve 2 bardak su