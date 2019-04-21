Su çiçeği çıkarıyor sandılar doktora gidince gerçek ortaya çıktı
Genç İngiliz anne Stephanie Webster 10 aylık oğlunu su çiçeği geçiriyor sandı çıkarıyor sandı ama doktora gidince gerçek ortaya çıktı
Aile oğullarının su çiçeği çıkardığını düşünüp tedaviye başladı. Fakat lekeler günden güne belirginleşince asıl gerçek doktora gittikten sonra ortaya çıktı!
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Bildiğiniz üzere kırmızı kırmızı benekleriyle meşhur olan suçiçeği özellikle çocuklar için son derece tehlikeli bir rahatsızlık olabilir.
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26 yaşındaki Stephanie Webster, oğlu Oscar’da kızarıklıklar çıkmaya başlayınca başta fazla endişelenmedi. 10 aylık olduğunda kırmızılıklar daha da belirginleşmeye başlayınca aile endişelenmeye başladı. Oscar'ın kızarıklıkları ne vücudundan ne de suratından yok oluyordu.
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Her ne kadar başta sıradan bir kızarıklık veya suçiçeği olduğunu düşünseler de gerçek doktora gidince ortaya çıktı.
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