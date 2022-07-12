"Şu ayrılığı artık bitirin" Uraz Kaygılaroğlu'nun o paylaşımı sosyal medyada gündem oldu
"Üç Kuruş" dizisindeki başarılı performansının ardından, "Erşan Kuneri" dizisinde rol alan Uraz Kaygılaroğlu kariyeri kadar özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Kaygılaroğlu Melis İşiten ile 2014 yılında dünya evine girmiş, kızları Ada'yı kucaklarına almışlardı. 2019 yılında 5 yıllık evliliklerini noktalayan çift kızları için her fırsatta bir araya geliyor. Son olarak aile paylaşımı yapan yakışıklı oyuncu "Bayramımız gelmiş" notunu düştü, hayranlarını heyecanlandırdı...
Son olarak Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri dizisindeki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Uraz Kaygılaroğlu Melis İşiten ile evlenmiş, kızları Ada'yı kucaklarına almıştı. Sonrasında çift yollarını ayırmıştı. Kızların için her fırsatta bir araya gelen çift geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kaygılaroğlu aile pozunu sosyal medya hesabından paylaşarak "Bayramımız gelmiş" notunu düştü. O fotoğrafa yakışıklı oyuncunun takipçileri "Şu ayrılığı bitirin" yorumunu yaptı.
Sık sık bir araya geliyorlar
Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten her ne kadar boşanmış olsalar da sık sık kızları Ada için bir araya geliyor. Hatta bir araya geldikleri anları sosyal medya hesaplarından da paylaşıyorlar.
Yorum yağdı
En son Uraz Kaygılaroğlu, kızı Ada ve Melis İşiten'le çekilmiş pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafa yorum yağdı.
Objektiflere takılmıştı
Koronavirüse yakalanmasının ardından karantina sürecini tamamlayan 'Üç Kuruş'un başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz kış Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere takılmıştı.