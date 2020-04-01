Şu ana dek hiç vaka görülmeyen Türkmenistan'da 'koronavirüs' kelimesi yasaklandı!

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Türkmenistan'ın bu sansürle halkını tehlikeye attığını savundu. RSF tarafından yapılan açıklamaya göre devlet kontrolündeki basın kuruluşları, haberlerinde artık "koronavirüs" kelimesini kullanamıyor.