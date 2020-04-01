Şu ana dek hiç vaka görülmeyen Türkmenistan'da 'koronavirüs' kelimesi yasaklandı!
Dünyayı eve kapatan koronavirüs vakasına rastlanmayan Türkmenistan, ilginç bir karara imza attı. Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, Türkmenistan yönetiminin, ülkede ‘koronavirüs’ kelimesinin kullanımını yasakladığını iddia ediyor.
Tüm dünyada 42 binden fazla can kaybının yaşandığı koronavirüse dair en ilginç iddia Türkmenistan'dan geldi.
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Türkmenistan'da hükümetin radikal bir kararla 'koronavirüs' kelimesini yasakladığını iddia etti.
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Türkmenistan'ın bu sansürle halkını tehlikeye attığını savundu. RSF tarafından yapılan açıklamaya göre devlet kontrolündeki basın kuruluşları, haberlerinde artık "koronavirüs" kelimesini kullanamıyor.
Kelimenin ayrıca okullara dağıtılan bilgi broşürlerinden de kaldırıldığı belirtiliyor. Salgına karşı alınması gereken önlemlerin açıklandığı broşürde, şubat ayı başında "koronavirüs" kelimesi olduğu halde yeni basımlarda sadece "akut solunum yolu enfeksiyonu" ibaresi yer alıyor.