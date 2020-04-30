Su altında yaşayan ilk dinozor türü keşfedildi

T-rex ile aynı olan therepod grubuna ait bir türün yavrularının fosilleşmiş bir kuyruğu, günümüz Fas'ında bulundu. Araştırmacılar, türün tamamen yetişkin bireylerin kendinden daha güçlü canlılarla karşılamadığını ancak yavruların dev balıklar ve timsahlar tarafından saldırıya uğramış olabileceğini açıkladı. Spinosaurus zamanında, ichthyosaurlar da dahil olmak üzere diğer bazı sürüngen grupları su üzerinde ustalaştı, ancak dinozorlar yoktu.