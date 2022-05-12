Su almak için girdiği markette köpeğine tekme atıldı. Genç kadın neye uğradığını şaşırdı
ANTALYA'da markete su almak için giren kadının köpeğine, başka bir müşteri sebepsiz yere tekme attı. Olay marketin kamerasına işte böyle yansıdı.
Antalya’da markete su almak için giren genç kadının köpeklerinden birine, başka bir müşteri sebepsiz yere tekme attı. O anları göremeyen köpeklerin sahibi Ece Özgenç, ne olduğunu anlayamadı, güvenlik kameralarını izleyince ise ağzı açık kaldı.
Tekme yiyen köpeğinin gençlik hastası olduğunu belirten Özgenç, “Onu yaşatmak için götürdüğümüz profesörler, ya öleceğini ya da felç kalacağını söyledi. En iyi ihtimalle yaşıyor ve o ihtimal arasında tekme yiyor. Marketten 1 litre su almaya girdik, tekme yiyip çıktık” diye konuştu.
Olay, 9 Mayıs Pazartesi günü öğlen saatlerinde, Güzeloba Mahallesi'ndeki bir markette yaşandı. Markete Pomeranian ve Pekinez melezi köpekleriyle giren Ece Özgenç (27), kasa önünde durduğu sırada içeriye kimliği belirsiz başka bir müşteri girdi. Erkek müşteri, dışarı çıkacağı sırada önüne geçen köpeğe sebepsiz yere tekme attı. Köpeğinin canının yandığını fark eden Özgenç, ilk başta ne olduğunu anlamadı. Diğer müşterilerin köpeğe tekme atıldığını söylemesi üzerine genç kadın, tekme atan adama neden böyle bir davranışta bulunduğunu sorsa da yanıt alamadı.
Görüntüleri izleyince ağzı açık kaldı
Marketin güvenlik kameralarını inceleyen genç kadının ağzı açık kaldı. Köpeğine tekme atıldığını görünce şok geçirdiğini belirten genç kadın, o anları şöyle anlattı:
“Köpekler onları görünce havlamaya başladı. Herhalde hissettiler. Köpekler normalde birilerini gördüğü zaman havlıyorlar ama bu sefer ciddi bir şekilde havladılar. Herhalde hissetmişler. Ardından köpeğimin birisinin canının acıdığını fark ettim."