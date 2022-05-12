Su almak için girdiği markette köpeğine tekme atıldı. Genç kadın neye uğradığını şaşırdı

Olay, 9 Mayıs Pazartesi günü öğlen saatlerinde, Güzeloba Mahallesi'ndeki bir markette yaşandı. Markete Pomeranian ve Pekinez melezi köpekleriyle giren Ece Özgenç (27), kasa önünde durduğu sırada içeriye kimliği belirsiz başka bir müşteri girdi. Erkek müşteri, dışarı çıkacağı sırada önüne geçen köpeğe sebepsiz yere tekme attı. Köpeğinin canının yandığını fark eden Özgenç, ilk başta ne olduğunu anlamadı. Diğer müşterilerin köpeğe tekme atıldığını söylemesi üzerine genç kadın, tekme atan adama neden böyle bir davranışta bulunduğunu sorsa da yanıt alamadı.