SU-35'in antrenman uçuşu nefesleri kesti
Teknofest'te sergilenmek üzere Türkiye'ye gelen Rusya'nın yeni nesil savaş uçağı SU-35'in Atatürk Havalimanı semalarındaki şovu nefes kesti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova ziyaretinde katıldığı Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'e Rus uçaklarının da katılmasını teklif etmişti. Erdoğan'ın teklifine olumlu yanıt veren Putin, İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'te sergilenmek üzere SU-35 savaş uçağı gönderdi.
Dün İstanbul'a iniş yapan SU-35 uçağı, bugün ise antrenman uçuşu gerçekleştirdi. SU-35'in Atatürk Havalimanı semalarındaki şovu nefes kesti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.
SU-35 TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE
ABD, Türkiye'nin F-35 ortaklığının askıya alındığını açıklamıştı. Ardından Türkiye'nin Rusya'dan SU-35 alıp alamayacağı konusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ziyaretinde SU-35 ve SU-57 uçaklarını bizzat incelemişti. Rus devlet savunma sanayisi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi Çemezov, "Eğer Türk meslektaşlarımız arzu ederse biz SU-35 savaş uçağı vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.
SU-35 ÖZELLİKLERİ NELER?
Sukhoi SU-35, SU-27 'Flanker'ların çokça geliştirilmiş iki ayrı türevinden biridir. Sukhoi tarafından tasarlanan ve Komsomolsk-on-Amur Uçak Üretim Ortaklığı (KnAAPO) tarafından üretilen tek koltuklu, çift motorlu süper-manevra kabiliyetli çok amaçlı avcı jetleridir. Rus Sukhoi firması tarafından tasarlanan tek koltuklu, çift motorlu SU-35, çok amaçlı avcı uçağı olarak kullanılıyor.
SU-35'in ait olduğu 4++ nesli, toplam özelliklerine avcı uçağının azami derecede 5. nesil uçaklara yakınlaştırıldığını göstermekte, zira stealth teknolojisi ile APAR dışında 5. nesil uçakların çoğu gereksinimlerini karşılamaktadır.