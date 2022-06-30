Stresliyim çok sinirliyim diyenler! Sinir ve strese anında iyi gelen bu besinleri deneyin

1. Bitter Çikolata

Strese, mutsuzluğa, enerji düşüklüğüne kesinlikle en iyi gelen besin bitter çikolata diyebiliriz. Özellikle mutsuz olan ya da duygusal dönemde olan kadınların çok sık tükettiği bitter çikolata, kan basıncını düşürür. İçerisinde barındırdığı polifenol ve flavonoid güçlü bir antioksidandır. yani bitter çikolatanın bu özelliği, kişinin stresinin azalmasına ve sakinleşmesine yardımcı olur.