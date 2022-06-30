Stresliyim çok sinirliyim diyenler! Sinir ve strese anında iyi gelen bu besinleri deneyin
Bazı insanlar vardır ki en ufak bir şey de çabuk sinirlenebilir ve önemsiz konuları bile kafaya takarak stres yapabilir. Hazırladığımız listedeki besinler, bu tür Sinir ve stresi anında yatıştırabiliyor.
Bazı anlar gelir ki sinirlerimize hakim olamayarak çatacak yer ararız. Bu durum, kendimiz başta olmak üzere birçok kişiye zarar verir.
Şimdi sıralayacağımız besinler, sinirlerinizi gevşeterek sizi stresten uzaklaştıracak.
İşte sinir haline en iyi gelecek besinler...
1. Bitter Çikolata
Strese, mutsuzluğa, enerji düşüklüğüne kesinlikle en iyi gelen besin bitter çikolata diyebiliriz. Özellikle mutsuz olan ya da duygusal dönemde olan kadınların çok sık tükettiği bitter çikolata, kan basıncını düşürür. İçerisinde barındırdığı polifenol ve flavonoid güçlü bir antioksidandır. yani bitter çikolatanın bu özelliği, kişinin stresinin azalmasına ve sakinleşmesine yardımcı olur.
2. Kuşkonmaz
Özellikle hazımsızlık yaşanan durumlarda anında sinirlerinizi yatıştırabilen, salatalarda kullanabileceğiniz kuşkonmazı kesinlikle sofranızdan eksik etmemeniz önerilir. Ayrıca çayını yapıp içebileceğiniz kuşkonmazın yan etkisi de yok denilebilir. Kuşkonmaz, depresyon durumlarında içerisinde barındırdığı folik asit sayesinde de sinirinizi, stresinizi yok eder.