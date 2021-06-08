Strese soktu! Müsilaj incelemesinin ilk sonuçları şaşırttı: Yeni bir canlı türü bulduk

Farklı tür keşfi!

Tek hücreli canlıların müsilajı arttırmada büyük rol oynadığı saptandı. Bu tespit ile birlikte, deniz sularında hali hazırda bulunan bu tek hücreli canlıların neden bu sene bu denli fazla müsilaja sebep olduğu da araştırılacak, incelemede farklı bir tür de keşfedildi.