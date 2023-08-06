Olay görüntüler telefondan çıktı Stil yarışmasının yıldızı yaptıklarıyla şoke etti

Youtube üzerinden özel bir kanalda yayınlanan sunuculuğunu Hakan Akkaya ve Aslıhan Doğan Turan'ın yaptığı Stil İkonu programının yarışmacılarından, fenomen Gizem Karamelek kıskançlık nedeniyle erkek arkadaşıyla ilişkisi olduğu iddia edilen bir kadını kaçırtıp, darp ettirdi.