Olay görüntüler telefondan çıktı Stil yarışmasının yıldızı yaptıklarıyla şoke etti
Özel bir kanalda yayınlanan moda programı ile adını Türkiye'ye duyuran fenomen Gizem Karamelek, erkek arkadaşıyla ilişkisi olduğu iddia edilen kadına dehşeti yaşattı. Kübra Z. isimli kadını kaçırtan Karamelek kadına zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismara zorladı ve darp ettirdi.
Youtube üzerinden özel bir kanalda yayınlanan sunuculuğunu Hakan Akkaya ve Aslıhan Doğan Turan'ın yaptığı Stil İkonu programının yarışmacılarından, fenomen Gizem Karamelek kıskançlık nedeniyle erkek arkadaşıyla ilişkisi olduğu iddia edilen bir kadını kaçırtıp, darp ettirdi.
Geçtiğimiz Salı günü Çorum'da polis kontrol noktasında sahte plaka ve siren tertibatlı bir araç durduruldu. Araçtaki genç kadın, zorla kaçırıldığını söyleyerek yardım istedi.
Sabah'ın haberine göre; Kübra Z. adlı kadın, İstanbul Bahçelievler'den sabah 04.00'te arabayla kaçırıldığını, cep telefonu ve cüzdanındaki 7 bin liranın yağmalandığını anlattı.
Daha sonra arabaya, kendilerini motosikletle takip eden 3 kişiden biri olan Karamelek'in binerek kendisini darp edip saçlarını kestiğini söyledi.