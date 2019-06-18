Stephen Hawking'in hastalığı nedir? Tedavisi olmayan Motor nöron hakkında bilinmeyenler

Merkezi sinir sisteminde, omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede motor sinir hücrelerinin (nöronlar) kaybından ileri gelen bir hastalık olarak bilinen motor nöronun henüz bilinen bir tedavisi bulunmamaktadır. Peki motor nöron hastalığı nasıl ortaya çıkar? Bu hastalığa neler sebep olur?