Stephen Hawking'in hastalığı nedir? Tedavisi olmayan Motor nöron hakkında bilinmeyenler
Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) olarak bilinen motor nöron hastalığı nedir? İşte motor nöron hastalığı ile ilgili bilmeniz gereken her şey...
Merkezi sinir sisteminde, omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede motor sinir hücrelerinin (nöronlar) kaybından ileri gelen bir hastalık olarak bilinen motor nöronun henüz bilinen bir tedavisi bulunmamaktadır. Peki motor nöron hastalığı nasıl ortaya çıkar? Bu hastalığa neler sebep olur?
Motor Nöron Hastalığı Derneği, “motor nöron hastalığı” terimiyle sinir sistemini olumsuz etkileyen bir grup hastalığın kastedildiğini belirtiyor. Beyindeki motor nöronlarda ve omurilikte oluşan hasar, bunların vücut kaslarına sinyal göndermelerini zorlaştırıyor. Bu da kas zayıflamasına ve azalmasına sebep olabiliyor.
Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve Felç Enstitüsü ise ALS’nin yetişkinler arasında en yaygın motor nöron hastalığı biçimi olduğunun altını çiziyor. ALS, üst ve alt motor nöronları etkiler. Üst motor nöronlar, önce beyinden beyin sapı ve omurilikteki sinirlere iletilir sonra da vücuttaki kaslara.
Stephen Hawking'in hastalığı: 1963 yılında, 21 yaşındaki Profesör Stephen Hawking’e erken-başlangıçlı bir motor nöron hastalığı teşhisi konulmuştu. Doktorlar ona 2 yıl ömür biçse de Profesör Hawking, Mart 2018’de ölene kadar hastalıkla 50 yıldan fazla yaşamıştı.