Stephanie Cayo'dan Perulu futbolculara öpücük motivasyonu
Ünlü oyuncu Stephanie Cayo, Copa America'da finale yükselecek son takım belli olmadan önce Peru'nun finale kalması halinde takımı finale taşıyan oyuncuyu 'öpeceğini' ifade etti.
Copa America'da finale kalma mücadelesi verecek olan Şili ile Peru maçı öncesi oyuncu Stephanie Cayo'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
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Stephanie Cayo, Peru'nun finale kalması halinde takımı finale taşıyan oyuncuyu 'öpeceğini' ifade etti.
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Cayo, Twitter hesabını 800.000 takipçisine "Bu Çarşamba Şili'ye gol atıp eleyen kişiye ciddi anlamda bir öpücük vermeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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31 yaşındaki oyuncu son olarak Netflix dizisi Club de Cuervos'da rol aldı.
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