Stephanie Cayo'dan Perulu futbolculara öpücük motivasyonu

Stephanie Cayo'dan Perulu futbolculara öpücük motivasyonu

Ünlü oyuncu Stephanie Cayo, Copa America'da finale yükselecek son takım belli olmadan önce Peru'nun finale kalması halinde takımı finale taşıyan oyuncuyu 'öpeceğini' ifade etti.

Stephanie Cayo'dan Perulu futbolculara öpücük motivasyonu - Sayfa 1

Copa America'da finale kalma mücadelesi verecek olan Şili ile Peru maçı öncesi oyuncu Stephanie Cayo'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. 

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Stephanie Cayo'dan Perulu futbolculara öpücük motivasyonu - Sayfa 2

Stephanie Cayo, Peru'nun finale kalması halinde takımı finale taşıyan oyuncuyu 'öpeceğini' ifade etti.

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Stephanie Cayo'dan Perulu futbolculara öpücük motivasyonu - Sayfa 3

Cayo, Twitter hesabını 800.000 takipçisine "Bu Çarşamba Şili'ye gol atıp eleyen kişiye ciddi anlamda bir öpücük vermeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Stephanie Cayo'dan Perulu futbolculara öpücük motivasyonu - Sayfa 4

31 yaşındaki oyuncu son olarak Netflix dizisi Club de Cuervos'da rol aldı. 

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