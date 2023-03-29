BIST 4.818
DOLAR 19,13
EURO 20,73
ALTIN 1.205,34

Stefan Kuntz dönemi sona eriyor! Milli Takım'ın başına geçecek isim şaşırttı

|
Stefan Kuntz dönemi sona eriyor! Milli Takım'ın başına geçecek isim şaşırttı

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan'a 2-0'lık skorla mağlup olan A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı gündeme geldi. Alman hocanın yerine gelecek denen isim ise hayli şaşırtıcı.

Stefan Kuntz dönemi sona eriyor! Milli Takım'ın başına geçecek isim şaşırttı

 Türkiye Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan'a ilk yarıda yediği gollerle 2-0 mağlup oldu. Oynattığı futbolla uzun süredir eleştirilerin odağı haline gelen Stefan Kuntz'un ayrılığı gündem olurken, yerine gelecek isim duyanları şaşkına çevirdi.

110
Stefan Kuntz dönemi sona eriyor! Milli Takım'ın başına geçecek isim şaşırttı

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup olan Türkiye, gruptaki ilk yenilgisini aldı.

210
Stefan Kuntz dönemi sona eriyor! Milli Takım'ın başına geçecek isim şaşırttı

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede Hırvatistan'ın golleri Kovacic'ten geldi.

310
Stefan Kuntz dönemi sona eriyor! Milli Takım'ın başına geçecek isim şaşırttı

İlk maçlar sonucunda grupta 3 puanla lider durumda bulunan Türkiye, bu yenilgiyle 3. sıraya geriledi.

410