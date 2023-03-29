Stefan Kuntz dönemi sona eriyor! Milli Takım'ın başına geçecek isim şaşırttı
EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan'a 2-0'lık skorla mağlup olan A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı gündeme geldi. Alman hocanın yerine gelecek denen isim ise hayli şaşırtıcı.
Türkiye Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan'a ilk yarıda yediği gollerle 2-0 mağlup oldu. Oynattığı futbolla uzun süredir eleştirilerin odağı haline gelen Stefan Kuntz'un ayrılığı gündem olurken, yerine gelecek isim duyanları şaşkına çevirdi.
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup olan Türkiye, gruptaki ilk yenilgisini aldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede Hırvatistan'ın golleri Kovacic'ten geldi.
İlk maçlar sonucunda grupta 3 puanla lider durumda bulunan Türkiye, bu yenilgiyle 3. sıraya geriledi.