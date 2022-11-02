Star'ın Yalı Çapkını TRT'yi de vurdu! 3 sezon gider denen diziye bay bay dedi
Şu sıralar her akşam ekranlarda birbirinden farklı onlarca dizi var. Hepsinin hikiyesi konusu farklı ama amaçları aynı; günün en çok izlenen yapımı olmak. Seyirciyi eline geçirmek için savaşan kanallara bu sezon nal toplatan bir dizi var Star'ın Yalı Çapkını... Öyle ki en büyük yapımların ekran sahibi olan TRT 1 bile bu durumdan etkilendi.
Yeni sezonun başlaması ile birlikte ekranlarda haftanın 7 günü büyük bir çekişme var. Özellikle cuma günü bu savaş iyice kızışıyor. Star'ın son bombası Yalı Çapkını dengeleri iyice değiştirdi, ateşi körükledi.
Daha ilk bölümden tüm rakiplerini sollayan dizinin hikmeti nedir bilinmez ama cuma akşamlarınun açık ara en çok izlenen dizisi olmaya her bölümü ile devam ediyor. Dizibib karşısında olan diğer yapımlar ise resmen can çekişiyor.
Geçtiğimiz hafta 17. sezonu ile Kanal D'de yeniden başlayan, ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar bile Yalı Çapkını'ndan reyting tokadını yedi ve geride kaldı. Yalı Çapkını zirveyi resmen esir aldı.
Kanal D'nin ardından çıkmaza giren bir kanal daha var. En yüksek bütçeli dizilere imza atan TRT 1. TRT'nin cuma akşamları yayınlanan dizisi Kasaba Doktoru'da Yalı Çapkını sayesinde iyice dar boğaza girdi.