Star'ın son bombası Yalı Çapkını dizisi bakın kimin gerçek hayatıymış!
Star TV'nin yeni sezonda en çok ses getiren ve izlenen dizisi Yalı Çapkını oldu. İlk bölümlerindeki kadına şiddet sahneleri ile sosyal medyada linç edilse de zamanla seyirci benimsedi ve cuma akşamları zirveye taşıdı. Peki gerçek hayattan uyarlanan Yalı Çapkını dizisi kimin hayatı?
Son günlerin en çok izlenen ve hakkında en çok yorum yapılan dizilerinden biri de Star'ın son bombası Yalı Çapkını oldu. Yeni sezona iddialı başlayan Star TV'nin reytinglerde de yüzünü güldüren dizisi Yalı Çapkını bilindiği gibi gerçek hayattan uyarlanıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizi bakın kimin gerçek hikayesiymiş...
Neredeyse tüm kitapları uyarlanarak televizyon ekranlarında dizi olan psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdakı Kız kitabından sonra Yalı Çapkını kitabı da dizi olarak karşımıza çıktı.
Yaptığı gerçek seanslardan oluşan kitapları dizi olan Budayıcıoğlu'nun Yalı Çapkını kitabı ise yine gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandı.
Camdaki Kız dizisinin aslında Alara Koçibey ve Cem Uzan'ın gerçek hikayesi olduğu hala konuşulurken şimdi de Yalı Çapkını dizisinde işlenen kimin hayatı sorusu akıllara takıldı.