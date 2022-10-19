Star'ın son bombası Yalı Çapkını dizisi bakın kimin gerçek hayatıymış!

Son günlerin en çok izlenen ve hakkında en çok yorum yapılan dizilerinden biri de Star'ın son bombası Yalı Çapkını oldu. Yeni sezona iddialı başlayan Star TV'nin reytinglerde de yüzünü güldüren dizisi Yalı Çapkını bilindiği gibi gerçek hayattan uyarlanıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizi bakın kimin gerçek hikayesiymiş...