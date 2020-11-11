Star'ın Sefirin Kızı dizisi pes dedirtti izleyici yıldık diye isyan etti

Pazartesi akşamları Star TV ekranlarında aşk rüzgarları estiren dizi Sefirin Kızı son bölümü ile ekrana geldi ve yine sosyal medyanın en çok konuştuğu ve yorum yaptığı dizilerden biri olmayı başardı. Fakat bu kez izleyici senaryo dışında başka bir şeye taktı başrol oyuncusu Nare'ye...