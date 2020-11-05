Star'ın Menajerimi Ara dizisinden FOX'a büyük kıyak ters köşe yaptı!
FOX'un son günlerde yeniden konuşulmaya ve izlenmeye başlayan dizisi Baraj reyting listelerinde kanalın yüzünü güldürmeyi balardı, final yapması beklenen dizi ters köşe yaptı.
Yeni yayın döneminde ard arda yeni dizileri yayına sokan FOX ve Star arasındaki dizi krizi Baraj dizisine yaradı. Salı akşamları Star'da ekrana gelen Menajerimi Ara dizisi gün değiştirinde meydan yeniden Baraj dizisine kaldı ve final yapması beklenen dizi ters köşe yaparak hem kanalı hem de izleyiciyi şok etti.
FOX'ta yayınlanan dizinin orijinali 1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli film. Dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkan Baraj, Nazım’ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor.
Mart ayında büyük umutlarla yayın hayatına giren dizi, sadece 2 bölüm yayınlanmış ve koronavirüs tedbirleri kapsamında setler durunca ekran macerasına zorunlu ara vermek zorunda kalmıştı.
Pandemi nedeniyle uzun süre ekranlarda olmayan dizinin seyircisi, yeni bölümlerden umudu kesmiş ve salı akşamları yayınlanan başka dizileri izlemeye başlamıştı. İlk 2 bölümü ile ses getiren dizi zorunlu aranın ardından unutulmuştu.