Star'ın Menajerimi Ara dizisinden FOX'a büyük kıyak ters köşe yaptı!

Yeni yayın döneminde ard arda yeni dizileri yayına sokan FOX ve Star arasındaki dizi krizi Baraj dizisine yaradı. Salı akşamları Star'da ekrana gelen Menajerimi Ara dizisi gün değiştirinde meydan yeniden Baraj dizisine kaldı ve final yapması beklenen dizi ters köşe yaparak hem kanalı hem de izleyiciyi şok etti.