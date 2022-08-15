Star'ın çakma dizisi Duy Beni iyice zıvanadan çıktı veliler RTÜK'e saydırdı! Sizin çocuğunuz yok mu!
Star TV'nin yeni yaz ve gençlik dizisi yayın hayatına başladı. Fragmanları günler öncesinden dönmeye başlayan dizi ilk bölümden şimşekleri üzerine çekti. Lisede okuyan gençlerin hal, tavırları ve giyimleri velilerin dikkatinden kaçmadı ve RTÜK'e şikayetler yağdı. Birçok izleyici tarafından Netflix'in Elitte dizisinin uyarlaması olarak görünen dizi sosyal medyanın da dilinde.
Star TV'nin yaz başında yayın hayatına soktuğu dizi Duy Beni geçtiğimiz hafta 6. bölümü ile ekrana geldi ve yine birçok sahnesi ve mantık hatası ile sosyal medyanın diline düştü.
Kanalların şu sıralar yarış haline girdiği lise dizilerine Star TV bir yenisini daha kattı ve sadece zengin çocuklarının gittiği Gerçek Koleji'nde yaşanan zorbalığı konu eden dizisi Duy Beni'nin ekran macerasını başlattı.
Orta sınıf bir mahallede yaşayan lise öğrencisi Ekin'in bir sabah okula giderken en yakın arkadaşı Leyla'ya yüzünde maskeli biri tarafından araba çarpması sonucu hayatının değişmesini konu eden diziye tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.
Dizideki karakterin, özellikle lise çağındaki çocukların okula yakışmayacak şekilde giyinmeleri, davranmaları ve zorbalıkları izleyenleri pes dedirtti. Ders sahnelerinin neredeyse olmadığı dizide öğrencilerin sürekli entrika peşinde koşmaları da velilerin gözünden kaçmayan bir başka detay...