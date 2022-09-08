Starbucks'ta kahve fiyatlarına zam geldi! En küçük boyu 40 lira oldu
Kahve dükkanı zinciri Starbucks ürünlerine yüzde 30'a varan zam yaptı. Zamla birlikte sonbaharda satışa sunulan Pumpkin Spice Latte'nin en küçük boyu 40 TL oldu.
Türkiye'de 500'den fazla şubesi bulunan kahve zinciri Starbucks, fiyatlarına yine zam yaptı. Fiyat artışı zincir kahve dükkanında satılan birçok ürüne yüzde 23 olarak yansıdı.
Starbucks güncel fiyatlarını bugün müşterilere sundu. sputniknews'teki habere göre yapılan zammın ardından bazı kahvelerin küçük boy fiyatları şubelerde şöyle oldu:
Short Filtre Kahve: 20 TL
Tall Filtre Kahve: 22 TL
Orta boy filtre 25
Latte: 29 TL
Grande Latte 33
Americano: 26 TL
White Chocolate Mocha: 40 TL
Cool Lime: 37 TL
Caramel Frappuccino: 39 TL
Java Chip Frappuccino: 39 TL