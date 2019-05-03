Star Wars'un ünlü oyuncusu Peter Mayhew hayatını kaybetti

Star Wars'un ünlü oyuncusu Peter Mayhew hayatını kaybetti

Star Wars (Yıldız Savaşları) adlı yapımda canlandırdığı Chewbacca karakteri ile tanınan ABD'li oyuncu Peter Mayhew hayatını kaybetti.

Star Wars'un ünlü oyuncusu Peter Mayhew hayatını kaybetti - Sayfa 1

Ölümüyle Star Wars (Yıldız Savaşları) hayranlarını büyük üzüntüye boğan ABD'li oyuncu Peter Mayhew, 30 Nisan'da Teksas'taki evinde hayatını kaybetti. Peter Mayhew, Star Wars serisi boyunca yüzü perdede hiç görünmemiş olsa da serinin en sevilen aktörlerinden biri olmuştu.

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Star Wars'un ünlü oyuncusu Peter Mayhew hayatını kaybetti - Sayfa 2

Peter Mayhew 74 yaşındaydı. Ailesinin yaptığı açıklamaya göre Mayhew 30 Nisan'da Teksas'taki evinde hayatını kaybetti. Ailesi oyuncunun ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapmadı.

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Star Wars'un ünlü oyuncusu Peter Mayhew hayatını kaybetti - Sayfa 3

Pete Mayhew, tüm zamanların en sevilen film serilerinden biri olan Yıldız Savaşları üçlemesinde Chewbacca karakterini canlandırmıştı.

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Star Wars'un ünlü oyuncusu Peter Mayhew hayatını kaybetti - Sayfa 4
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