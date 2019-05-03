Star Wars'un ünlü oyuncusu Peter Mayhew hayatını kaybetti
Star Wars (Yıldız Savaşları) adlı yapımda canlandırdığı Chewbacca karakteri ile tanınan ABD'li oyuncu Peter Mayhew hayatını kaybetti.
Ölümüyle Star Wars (Yıldız Savaşları) hayranlarını büyük üzüntüye boğan ABD'li oyuncu Peter Mayhew, 30 Nisan'da Teksas'taki evinde hayatını kaybetti. Peter Mayhew, Star Wars serisi boyunca yüzü perdede hiç görünmemiş olsa da serinin en sevilen aktörlerinden biri olmuştu.
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Peter Mayhew 74 yaşındaydı. Ailesinin yaptığı açıklamaya göre Mayhew 30 Nisan'da Teksas'taki evinde hayatını kaybetti. Ailesi oyuncunun ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapmadı.
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Pete Mayhew, tüm zamanların en sevilen film serilerinden biri olan Yıldız Savaşları üçlemesinde Chewbacca karakterini canlandırmıştı.
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