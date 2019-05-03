Star Wars'un ünlü oyuncusu Peter Mayhew hayatını kaybetti

Ölümüyle Star Wars (Yıldız Savaşları) hayranlarını büyük üzüntüye boğan ABD'li oyuncu Peter Mayhew, 30 Nisan'da Teksas'taki evinde hayatını kaybetti. Peter Mayhew, Star Wars serisi boyunca yüzü perdede hiç görünmemiş olsa da serinin en sevilen aktörlerinden biri olmuştu.