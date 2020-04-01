Star Wars filminin yıldızı Andrew Jack koronavirüsten yaşamını yitirdi
Star Wars filmi oyuncusu ve aksan koçu Andrew Jack, 76 yaşında koronavirüsten yaşama gözlerini yumdu.
Star Wars filmiyle yakından tanıdığımız İngiliz oyuncu Andrew Jack koronavirüse yenik düştü ve hayatını kaybetti. Daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan İngiliz oyuncudan kötü haber geldi.
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76 yaşındaki usta aktörün durumunun ağırlaşması ve diğer belirtilerin artması üzerine kurtarılamadığı belirtildi. Star Wars'ta Major Caluan Ematt karakterine hayat veren Andrew Jack'in eşi Avustralya'da karantinada olduğundan Jack'in son anlarında yanında bulunamadı.
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Eşi, Twitter'dan, "Bugün bir adamı kaybettik. Andrew Jack'e iki gün önce koronavirüs teşhisi konuldu" notunu paylaştı.
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Oyuncu en son Batman filmi için yıldız oyuncu Robert Pattinson'a koçluk yapıyordu.
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