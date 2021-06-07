Star TV'yi Arka Sokaklar Kırmızı Oda hüsrana uğrattı! Yasak Elma yıldızı da kurtaramadı
Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar ve TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda Star TV'nin sevilen programını hüsrana uğrattı.
2006'dan beri ekrana gelen Arka Sokaklar yıllar içinde televizyon dünyasının efsane dizisi haline geldi. 15 yıllık süreçte birçok rakibini fark atan dizi reytinglerde zirvedeki hakimiyetini sürdürüyor.
15. sezonuyla sezon finaline girmeye hazırlanan dizi son haftalarda reytinglerde Kırmızı Oda dizisine fark atıp ilk sıraya yerleşmişti.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi ilk haftalardaki reyting başarısını kaybetmişti.
Cuma akşamı birçok rakibine fark atan dizi, artık ikincilikle yetinmek zorunda kalmıştı.