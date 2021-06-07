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Star TV'yi Arka Sokaklar Kırmızı Oda hüsrana uğrattı! Yasak Elma yıldızı da kurtaramadı

Star TV'yi Arka Sokaklar Kırmızı Oda hüsrana uğrattı! Yasak Elma yıldızı da kurtaramadı

Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar ve TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda Star TV'nin sevilen programını hüsrana uğrattı.

Star TV'yi Arka Sokaklar Kırmızı Oda hüsrana uğrattı! Yasak Elma yıldızı da kurtaramadı

2006'dan beri ekrana gelen Arka Sokaklar yıllar içinde televizyon dünyasının efsane dizisi haline geldi. 15 yıllık süreçte birçok rakibini fark atan dizi reytinglerde zirvedeki hakimiyetini sürdürüyor.

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Star TV'yi Arka Sokaklar Kırmızı Oda hüsrana uğrattı! Yasak Elma yıldızı da kurtaramadı

15. sezonuyla sezon finaline girmeye hazırlanan dizi son haftalarda reytinglerde Kırmızı Oda dizisine fark atıp ilk sıraya yerleşmişti.

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Star TV'yi Arka Sokaklar Kırmızı Oda hüsrana uğrattı! Yasak Elma yıldızı da kurtaramadı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi ilk haftalardaki reyting başarısını kaybetmişti.

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Star TV'yi Arka Sokaklar Kırmızı Oda hüsrana uğrattı! Yasak Elma yıldızı da kurtaramadı

Cuma akşamı birçok rakibine fark atan dizi, artık ikincilikle yetinmek zorunda kalmıştı. 

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